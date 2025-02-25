Россиянам предсказали усложнение сделок с недвижимостью

Эксперт по недвижимости Крымская: В России подорожает регистрация сделок

В 2025 году россияне столкнуться с существенными изменениями при регистрациях сделок с недвижимостью. Об этом «Российской Газете» рассказала эксперт по ипотечному кредитованию, директор по развитию сервиса электронной регистрации сделок SmartDeal Наталья Крымская.

В настоящее время в два раза подорожали выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах на него до конца 2024 года в бумажном виде стоила для физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) 460 рублей, теперь подорожала до 920. Электронную версию можно было приобрести за 290 рублей, подорожала до 580. Для юридических лиц цена бумажной выписки изменилась с 1270 до 2540 рублей, в цифровом виде — с 580 до 1640 рублей.

Регистрация сделок по договору долевого участия (ДДУ) для юрлиц выросла до 12 тысяч рублей, для граждан — до 700. Госпошлины за внесение изменений в ипотечные регистрационные записи подорожали до 1200 рублей для юридических лиц и до 400 для частных. За расторжение или изменения договора аренды — до 2000 рублей для компаний и до 700 рублей для граждан. Стоимость госпошлины при регистрации права собственности на земельный участок для личного пользования выросла до 700 рублей, столько же стоит для граждан регистрация права собственности на каждую новую постройку на участке.

Кроме того, 1 января установлены новые правила для вычисления госпошлин при операциях с недвижимостью, напомнила эксперт. Крымская также указала на планируемые нововведения. Так, Госдумой в настоящее время в первом чтении одобрен законопроект, упрощающий банкам цифровую процедуру регистрации сделок с недвижимостью. Если его примут, финансовые организации смогут получить право заверять документы для сделок усиленной квалифицированной электронной подписью не только уполномоченного лица, но и организации. Это должно сократить издержки на оформление цифровых документов при выдаче ипотеки.

Кроме того, застройщиков хотят обязать регистрировать права собственников на дольщиков в течение 30 дней после подписания акта приема-передачи. Если девелопер реализовал не все построенные объекты, право собственности на застройщика на остатки нужно будет зарегистрировать в течение шести месяцев после постановки дома на кадастровый учет.

Ранее в Росреестре напомнили, что в России с 1 марта нельзя будет зарегистрировать сделку с земельными участками, если их границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости. Там объяснили, что при отсутствии в ЕГРН данных о границах земельных участков невозможно однозначно определить, где участок в действительности находится и какой является его площадь. Кроме того, иногда продавец показывает покупателю чужой земельный участок или объясняет, что в земельный участок входит территория, которая не является его частью.