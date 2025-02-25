ТАСС: Российские военные уничтожили резервные группы ВСУ под Часовым Яром в ДНР

Российские военные поразили резервные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник пытался перебросить в район Часова Яра две группы украинских военнослужащих. Их вывели сразу с нескольких позиций и отправили на задачу», — рассказал собеседник агентства.

В результате ударов, нанесенных при помощи беспилотных летательных аппаратов, были уничтожены две группы бойцов ВСУ. Также Вооруженные силы (ВС) России поразили украинские блиндажи с оставшимся в них личным составом.

Ранее стало известно, что российские военные заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра. Информацию об этом подтвердил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.