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11:57, 25 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили резервные группы ВСУ под Часовым Яром

ТАСС: Российские военные уничтожили резервные группы ВСУ под Часовым Яром в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные поразили резервные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник пытался перебросить в район Часова Яра две группы украинских военнослужащих. Их вывели сразу с нескольких позиций и отправили на задачу», — рассказал собеседник агентства.

В результате ударов, нанесенных при помощи беспилотных летательных аппаратов, были уничтожены две группы бойцов ВСУ. Также Вооруженные силы (ВС) России поразили украинские блиндажи с оставшимся в них личным составом.

Ранее стало известно, что российские военные заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра. Информацию об этом подтвердил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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