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08:40, 25 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР

Марочко: ВС РФ полностью выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Полковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил в своем Telegram-канале, что российские военные полностью выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Белогоровки — одного из двух населенных пунктов ЛНР, остававшихся под контролем Киева.

Марочко отметил, что российские войска уничтожили очаги сопротивления ВСУ в ходе активных действий. «Наши войска вошли в населенный пункт и продолжают развивать успех в западном направлении», — отметил он.

По его словам, на данный момент ВСУ отошли в район Григоровки и усилили вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска выбили ВСУ из села Пятихатки. Сейчас там идет зачистка, добавил он.

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