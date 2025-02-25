Telegram оштрафовали в России на 3,5 миллиона рублей

Telegram оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Платформу признали виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению»). Telegram обязали выплатить 3,5 миллиона рублей.

В феврале мессенджер также оштрафовали за неисполнение обязанности организатора распространения информации в сети. Telegram назначили штраф в размере 80 тысяч рублей. Помимо того, платформу обязали выплатить 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных россиян.

Перед этим стала известна причина штрафа в размере 4 миллионов рублей, назначенного Telegram в декабре. Уточнялось, что мессенджер отказался удалить каналы с пропагандой «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) с информацией о торговле поддельными документами.

