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10:13, 25 февраля 2025Мир

Трамп опроверг планы закрыть используемую для поставок ВСУ базу

Трамп опроверг планы закрыть базу в Греции, используемую для поставок ВСУ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о планах закрыть военную базу в греческом Александруполисе, используемую для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил сам глава государства в ответ на вопрос журналиста, передает греческий портал Hellasjournal.

«Эта история неверна», — сказал президент Соединенных Штатов.

При этом уточняется, что когда Трампу задали этот вопрос в ходе его совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном, он обернулся к шефу Пентагона Питу Хегсету и спросил, о чем вообще идет речь. После того как глава оборонного ведомства опроверг данные, Трамп повторил его слова.

Ранее сообщалось, что Трамп может ликвидировать базу в греческом городе Александруполисе, используемую для поставок оружия Украине. Предполагалось, что поводом для этого стало начало переговоров России и США о нормализации отношений, что делает в глазах Вашингтона подобные объекты бесполезными.

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