Трамп удивился вопросу о помощи в восстановлении Украины

Трамп назвал странным вопрос о помощи в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном удивился вопросу о том, готовы ли США участвовать в восстановлении Украины. Трансляцию вел C-SPAN.

«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в Украину. Я имею в виду, что мы вложили туда около 350 миллиардов долларов, и я думаю, что это довольно большой вклад», — сказал американский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался признать финансовые требования Трампа и задолженность своей страны США.

Зеленский подчеркнул, что Штаты выдали Украине именно 100 миллиардов долларов, а не сотни миллиардов, как утверждал Трамп. Стоимость всего военного конфликта для Украины и ее союзников он оценил в 320 миллиардов. «120 миллиардов — Украина, 100 миллиардов — Европа и партнеры, 100 миллиардов — США», — подчеркивал украинский лидер.