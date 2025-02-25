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09:08, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Победитель самого масштабного шоу в истории раскрыл закулисье проекта

Победитель Beast Games Аллен: У участников шоу забрали телефоны и наручные часы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Mr Beast Games / Daily Mail

Джеффри Рэндалл Аллен, победитель реалити-шоу Beast Games, которое называют самым масштабным в истории, рассказал о строгих правилах, которые должны были соблюдать участники проекта. Закулисье передачи он раскрыл в разговоре с изданием Daily Mail.

Аллен заявил, что участники шоу Beast Games были отрезаны от внешнего мира. «Всю нашу технику забрали, она хранилась в сейфе. У нас не было ни телефонов, ни компьютеров, ни интернета», — вспомнил он. Также на съемках нельзя было пользоваться наручными часами, из-за чего конкурсанты не знали, как долго они находятся на проекте.

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По словам Аллена, работа над шоу велась в основном ночью: с 11 часов вечера до 4-5 часов утра. Съемки, как уточнил он, проходили в городе, который построила команда проекта. Там были дома, парки, баскетбольная площадка, футбольное поле и большой стадион. Победитель передачи подчеркнул, что город «не был похож ни на что, что он когда-либо видел раньше», и описал его словами «это было просто нереально».

В сентябре сообщалось, что несколько участников Beast Games подали в суд на создателя шоу, самого популярного в мире YouTube-блогера MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон). В частности, они обвинили создателя проекта в создании враждебной атмосферы, провоцирующей сексуальные домогательства. Кроме того, некоторые конкурсанты пожаловались, что на момент подачи иска так и не получили обещанные организаторами выплаты.

О том, что MrBeast планирует выпустить Beast Games, стало известно в марте прошлого года. Блогер назвал его «самым масштабным реалити-шоу в истории с самым большим числом участников и самым большим денежным призом». Победитель проекта получил десять миллионов долларов (примерно 879 миллионов рублей).

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