Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 25 февраля 2025Экономика

Цена биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

Binance: Биткоин подешевел до 89,439 тысячи долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Впервые с 13 января 2025 года цена биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на площадку Binance.

По данным на 10:26 мск, стоимость криптовалюты упала на 6,64 процента и дошла до 89,439 тысячи долларов. Позже, к 10:40 мск, биткоин стоил уже 88,988 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 января, стоимость биткоина опустилась ниже 100 тысяч долларов и достигла 98,2 тысячи долларов. Между тем после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США эта криптовалюта укреплялась. Меньше чем за месяц она подорожала с 74 до 103 тысяч долларов.

Однако позже, после того как Белый дом заявил о готовности начать торговые войны, биткоин пошел вниз. Так, 3 февраля его стоимость доходила до 91,44 тысячи, что стало самым низким уровнем за три недели.

Впрочем, есть прогнозы, согласно которым у биткоина есть шансы подорожать до 500 или даже 700 тысяч долларов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об ошибке Сербии на голосовании ООН по Украине

      На Украине военком сбил велосипедиста для насильственной мобилизации

      В России допустили сотрудничество с США по редкоземельным металлам в этом году

      В Кремле рассказали о будущих контактах с США

      В Таджикистане построят самый длинный автомобильный мост

      Российские следователи расследуют 163 факта повреждения памятников воинам СССР в Европе

      Депутат порассуждал о ездящих на такси «за закладками» россиянах

      Рада снова попыталась восстановить легитимность Зеленского

      В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина к США

      В России заочно арестовали литовского националиста Барткевичюса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше