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14:46, 25 февраля 2025Культура

Уехавшая из России дочь Машкова обратилась к русскому народу

Покинувшая Россию дочь Машкова Мария призналась, что гордится быть русской
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь Владимира Машкова Мария, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО), призналась, что, несмотря на эмиграцию, гордится быть русской. Ее слова передает портал «Страсти».

Сообщается, что артистка заявила о неприятии политики России, но подчеркнула, что все равно гордится тем, что она русская. Также Мария обратилась к русскому народу со словами поддержки.

«Родные и близкие, я очень сильно вас люблю, ничто не изменит этого. Надеюсь, и вы продолжаете меня любить. Ничто не изменит того, что я русская. И я всегда буду этим гордиться. Мое сердце навсегда с моим русским народом», — заявила Машкова.

Ранее стало известно, что уехавшая в США дочь Машкова захотела устроить тур по России.

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