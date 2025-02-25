Чмут: Ситуация для Украины ухудшится, если конфликт не завершится в 2025 году

Ситуация на фронте для Украины ухудшится, если конфликт продолжится после 2025 года. Об этом заявил украинский волонтер, глава фонда помощи вооруженным силам республики Тарас Чмут, передает Telegram-канал «Новости. LIVE».

«Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте, если война не завершится в 2025 году», — подчеркнул Чмут.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на источники в Киеве сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) без помощи США к лету окажутся в непростом положении. По словам собеседников газеты, в армии Украины не были решены проблемы дезертирства, пополнения резервов и истощения ресурсов.

О критической для Украины ситуации на всей линии фронта также заявлял бывший президент страны, депутат парламента Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, ВСУ нуждаются в деньгах, боеприпасах и защите.