Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 25 февраля 2025Мир

В Британии рассказали об одной одержимости Зеленского

Spectator: Зеленский со дня избрания стал одержим рейтингами своего одобрения
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский одержим рейтингами своего одобрения. Об этом рассказал британский журнал The Spectator.

«С самого первого дня своего пребывания в должности он был зациклен на обеспечении себе второго срока. Публично он отвергал любые разговоры о переизбрании. В частном порядке он никогда не прекращал подготовку. Зеленский одержим своими рейтингами одобрения», — указано в статье.

Отмечается, что конфликт с Россией дал Зеленскому «все, чего он когда-либо хотел», включая контроль над иностранной помощью, поддержку всего мира и «абсолютную власть». При этом его администрация с сентября 2024 года начала выделять деньги тем, кто продвигает его положительный образ в интернете, подчеркивает издание.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского лидером антитрампистской коалиции в Европе. По его словам, не желая вступать в прямую конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом, европейские и канадские политики начали действовать через Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      «Самая сексуальная в мире судья» показала фото в откровенном купальнике

      Российского актера назвали восходящей звездой Голливуда

      Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России

      В Польше призвали покончить с культом Бандеры

      В США рассказали о единственном шансе Зеленского выжить

      Напавших на консульство России в Марселе французов арестовали

      В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

      Двойник Ди Каприо попал в базу «Миротворец»

      Звезду «Слова пацана» заподозрили в романе с Ваней Дмитриенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше