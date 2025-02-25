Spectator: Зеленский со дня избрания стал одержим рейтингами своего одобрения

Президент Украины Владимир Зеленский одержим рейтингами своего одобрения. Об этом рассказал британский журнал The Spectator.

«С самого первого дня своего пребывания в должности он был зациклен на обеспечении себе второго срока. Публично он отвергал любые разговоры о переизбрании. В частном порядке он никогда не прекращал подготовку. Зеленский одержим своими рейтингами одобрения», — указано в статье.

Отмечается, что конфликт с Россией дал Зеленскому «все, чего он когда-либо хотел», включая контроль над иностранной помощью, поддержку всего мира и «абсолютную власть». При этом его администрация с сентября 2024 года начала выделять деньги тем, кто продвигает его положительный образ в интернете, подчеркивает издание.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского лидером антитрампистской коалиции в Европе. По его словам, не желая вступать в прямую конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом, европейские и канадские политики начали действовать через Украину.