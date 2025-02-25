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13:43, 25 февраля 2025Россия

В Госдуме заявили о принятии направленного на повышение качества медпомощи закона

Спикер ГД Володин: Принят закон, направленный на повышение качества медпомощи
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Госдума единогласно проголосовала за закон, направленный на повышение качества медпомощи в России. О принятии документа заявил в Telegram спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По сообщению Володина, принятый закон вводит запрет на использование дистанционного формата обучения для ряда специальностей, а учебные учреждения обязывают получать заключения Росздравнадзора о наличии подходящих кадров и оборудования.

«От уровня подготовки работников здравоохранения зависит качество медицинской помощи», — подытожил парламентарий.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выступил за введение отработок после учебы в медвузах.

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