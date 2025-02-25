В Госдуме заявили о принятии направленного на повышение качества медпомощи закона

Госдума единогласно проголосовала за закон, направленный на повышение качества медпомощи в России. О принятии документа заявил в Telegram спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
По сообщению Володина, принятый закон вводит запрет на использование дистанционного формата обучения для ряда специальностей, а учебные учреждения обязывают получать заключения Росздравнадзора о наличии подходящих кадров и оборудования.
«От уровня подготовки работников здравоохранения зависит качество медицинской помощи», — подытожил парламентарий.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выступил за введение отработок после учебы в медвузах.