В Госдуме заявили о принятии направленного на повышение качества медпомощи закона

Спикер ГД Володин: Принят закон, направленный на повышение качества медпомощи

Госдума единогласно проголосовала за закон, направленный на повышение качества медпомощи в России. О принятии документа заявил в Telegram спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По сообщению Володина, принятый закон вводит запрет на использование дистанционного формата обучения для ряда специальностей, а учебные учреждения обязывают получать заключения Росздравнадзора о наличии подходящих кадров и оборудования.

«От уровня подготовки работников здравоохранения зависит качество медицинской помощи», — подытожил парламентарий.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выступил за введение отработок после учебы в медвузах.