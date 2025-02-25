В Кремле ответили на вопрос о потерях России на Украине

Официальный представителя Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать публикацию якобы списка потерь России на Украине. Отвечая на вопрос, он отметил, что такие данные может предоставить только Минобороны, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента назвал любую информацию о потерях в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине исключительной прерогативой Министерства обороны.
«Я не знаю, что это за издание, я не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет», — обозначил Песков.
Ранее Минобороны предоставило ежедневную сводку о событиях в зоне проведения СВО. По данным оборонного ведомства, за сутки российским дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования было поражено 144 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, Российская армия нанесла удар по военным аэродромам Украины.