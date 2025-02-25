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12:33, 25 февраля 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о потерях России на Украине

Песков: Данные о потерях в зоне СВО сообщает только Минобороны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Официальный представителя Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать публикацию якобы списка потерь России на Украине. Отвечая на вопрос, он отметил, что такие данные может предоставить только Минобороны, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента назвал любую информацию о потерях в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине исключительной прерогативой Министерства обороны.

«Я не знаю, что это за издание, я не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет», — обозначил Песков.

Ранее Минобороны предоставило ежедневную сводку о событиях в зоне проведения СВО. По данным оборонного ведомства, за сутки российским дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования было поражено 144 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, Российская армия нанесла удар по военным аэродромам Украины.

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