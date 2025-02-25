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17:11, 25 февраля 2025Экономика

В Москве резко подорожало самое дешевое жилье для аренды

ЦИАН: Аренда комнат в Москве подорожала более чем на четверть
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В феврале 2025 года арендовать комнату в Москве можно в среднем за 28 тысяч рублей в месяц — это более чем на четверть дороже, чем в том же месяце 2024-го. О резком росте цен на самое дешевое съемное жилье рассказали опрошенные агентством РИА Новости эксперты.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова аренда комнат в столице подорожала сильнее аренды квартир — плюс 27 процентов против плюс 18 процентов. «Это связано в том числе со все большим распространением объявлений по сдаче недвижимости, к примеру, в общежитиях, где, как правило, есть собственный санузел, душевая и упрощенная кухня. За большую приватность просят и более высокие расценки», — пояснил специалист.

При этом жители столицы не стали чаще интересоваться арендой комнат, отметила замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова. На этот тип жилья приходится около 10 процентов в общей массе спроса.

По словам эксперта, самую дешевую комнату в Москве сейчас получится арендовать за 18 тысяч рублей, тогда как годом ранее пришлось бы отдать минимум 12 тысяч рублей. Наиболее дорогие варианты в столице сдают за 90 тысяч рублей, добавила Полякова, — они находятся в центре города.

Ранее стало известно, что самую дорогую квартиру в Москве продают за четыре миллиарда рублей. Речь идет о четырехуровневом таунхаусе площадью 1000 «квадратов». Лот расположен в жилом комплексе на Большой Никитской улице. Внутри него пять спален с собственными санузлами, две кухни, гостиная, библиотека, патио, кабинет и комнаты для охраны и персонала.

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