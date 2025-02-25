В одной из областей Украины более половины прокуроров не стали подтверждать инвалидность

Прокуроры в Хмельницкой области Украины не стали подтверждать инвалидность

В Хмельницкой области Украины более половины прокуроров, отправленных на повторное медосвидетельствование, проигнорировали вызов и не стали подтверждать инвалидность. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Владимир Арьев, его слова опубликованы в Telegram-канале партии «Европейская солидарность».

По его словам, 41 из 73 прокуроров «послали» медиков и не пришли на проверку. Парламентарий подчеркнул, что для них нет правил и законов и им «плевать на все». Он также рассказал, что девять дел сотрудников прокуратуры находятся на рассмотрении правоохранителей, а еще 13 ждут итогов проверки. Кроме того, троим прокурорам изменили группу инвалидности, а подтвердили ее лишь двоим.

«Теперь вы понимаете тот уровень коррупции и криминальной спайки Хмельницкой прокуратуры и медико-социальной экспертной комиссии. Главное, цифры показывают, что ничего этим прокурорам не будет за фальсифицированную инвалидность (а это еще и незаконное получение пенсий)», — написал Арьев.

В октябре 2024 года генпрокурор Украины Андрей Костин поручил расследовать возможную покупку групп инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. На тот момент сообщалось о незаконном получении групп инвалидности 50-ю сотрудниками прокуратуры.