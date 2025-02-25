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19:11, 25 февраля 2025Бывший СССР

В Раде потребовали гарантии безопасности для Украины вплоть до применения ядерного оружия

Депутат Рады Костенко: Гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Запад должен предоставить Украине конкретные гарантии безопасности. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

«Гарантии безопасности должны быть конкретными вплоть до применения ядерного оружия», — подчеркнул Костенко.

По словам парламентария, в число обязательств западных партнеров Украины могут войти мобилизация и размещение Францией всех войск и систем противовоздушной обороны (ПВО) у границ республики. Также нардеп назвал возможными условиями Киева отправление на Украину всей авиации Германии и подготовку Парижем и Лондоном ядерного оружия «для сдерживания России».

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщало, что США и Украина близки к заключению соглашения по металлам, которое предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов. Однако, по словам представителя Белого дома, данное экономическое соглашение не будет гарантией будущей помощи Украине в конфликте.

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