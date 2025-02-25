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17:15, 25 февраля 2025Экономика

В России предложили консервировать пустующие жилые дома

В Госдуме рассмотрят законопроект о консервации пустующих жилых домов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В России предложили консервировать пустующие жилые многоквартирные дома. Соответствующий законопроект, предполагающий изменения в Жилищном кодексе, внесли в Госдуму депутаты и сенаторы.

Авторы отмечают, что, когда собственники покидают и перестают содержать свое имущество, существует риск нарушения теплового контура дома и, как следствие, прорывов систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Помимо этого, напомнил один из них, сенатор Андрей Шевченко, заброшенные квартиры нередко становятся пристанищем для асоциальных личностей, что угрожает здоровью и безопасности жильцов.

Сенаторы и депутаты предполагают, что решение о консервации будет принимать специальная комиссия, созданная властями регионов, а права собственников будут обеспечиваться так же, как и при признании дома аварийным либо подлежащим сносу. По их мнению, нововведение должно стать гарантом безопасности жизни и здоровья россиян и сохранения их имущества, а также повысить энергоэффективность объектов жилищно-коммунального комплекса.

Ранее депутаты ГД предложили обязать жильцов квартир в исторических домах следить за состоянием зданий.

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