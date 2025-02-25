В российском регионе школьный повар с ножом напала на коллегу и получила срок

В Дагестане напавшая с ножом на коллегу школьный повар получила условный срок

В Дагестане 35-летняя женщина — школьный повар — поссорилась с 41-летней коллегой и напала на нее с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, женщины готовили еду в школьной столовой. В какой-то момент они поссорились, и напарница схватила нож и ударила коллегу по руке. Пострадавшая получила глубокую рану. Ей потребовалась медицинская помощь.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ей условный срок (точный приговор не приводится).

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области осудят 50-летнего местного жителя, который с канцелярским ножом напал на женщину-продавца в магазине ради банки кофе.