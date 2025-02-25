Вице-президент США заявил о нежелании Зеленского быстро закончить конфликт

Вице-президент США Вэнс: Зеленский не хочет быстро заканчивать конфликт с РФ

Глава Украины Владимир Зеленский не настроен на быстрое завершение конфликта с Россией. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию Daily Mail.

Он отметил, что указал Зеленскому на необходимость закончить конфликт как можно скорее, однако тот «явно не понял этого». Вэнс также предупредил, что украинскому лидеру не удастся повлиять на американского коллегу Дональда Трампа с помощью критики в его адрес.

«Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ... Все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил о надежде завершить вооруженный конфликт уже в этом году.