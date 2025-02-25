Внебиржевой курс доллара опустился ниже 86 рублей

Внебиржевой курс доллара упал ниже 86 рублей впервые с 3 сентября

Являющийся ориентиром для внебиржевого рынка расчетный курс доллара упал ниже 86 рублей впервые с 3 сентября 2024 года. Это следует из данных торгов на 10:12 по московскому времени, передает во вторник, 25 февраля, РИА Новости.

Так, американская валюта подешевела на 1,23 рубля — до 85,59 рубля относительно предыдущего закрытия.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные и на 24 февраля, составлял 88,17 рубля.

Ранее в России сообщили о стабилизации курса рубля на уровне 88-91 за доллар. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он также отметил, что в долгосрочной перспективе существует тенденция к снижению курса рубля по отношению к национальным валютам — прежде всего к доллару.

