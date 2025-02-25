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16:48, 25 февраля 2025Из жизниЭксклюзив

Ветеринар объяснил состояние пережившей падение с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

Ветврач Цыпленков: Муся могла выжить после падения со скалы из-за веса
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Чтобы кошка выжила после падения с большой высоты, должно совпасть несколько факторов, сообщил ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Об особенностях питомцев, которые позволяют им пережить подобные происшествия, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я сидел, когда в клинике, как только в апреле-мае открывали форточки, к нам массово приходили "парашютисты", то есть они падали из окон постоянно. Результаты совершенно разные: выживали с 14-го этажа за счет своих способностей, иногда с четвертого гибли. Если кот тяжелый, по законам физики мало не покажется», — поделился ветеринар.

Чтобы Муся из Ялты выжила, должно было совпасть несколько факторов, объяснил эксперт.

«Например, котенок легкий или молодая худая кошка, особенно если пушистая, эффект планирования, плюс у них амортизация лап очень хорошая, они всегда падают на лапы, плюс высота может быть разной. Если там неровности, возможно, прошлась по касательной с землей, там же утесы», — перечислил он.

Ранее в Крыму волонтеры нашли живой на скалах кошку Мусю, которую днем ранее неизвестный мужчина сбросил с обрыва. Инцидент произошел на смотровой площадке «Ласточкино гнездо», расположенной на высоте 40 метров над морем в поселке Гаспра. Отмечалось, что серьезных травм животное не получило.

До этого сообщалось, что сбросившего Мусю в море мужчину задержали. Он рассказал, что кошка начала сопротивляться и вырываться, когда он взял ее на руки. На вопрос, зачем он скинул ее со скалы, а не отпустил с рук, тот ответить не смог, пожав плечами.

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