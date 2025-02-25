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09:34, 25 февраля 2025Бывший СССР

Зеленскому предрекли участь Муссолини

Дубинский: Зеленского ждет участь Муссолини
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ждет участь итальянского диктатора Бенито Муссолини, тело которого подвесили за ноги в Милане после расстрела. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер отказывается от подписания соглашения с США по редкоземельным металлам, так как опасается расправы за нанесенный стране ущерб.

«Заставить страну воевать три года "за свободу", положить миллион и заставить десять миллионов сбежать, а потом взвалить за это такой долг — его за ноги на Хрещатике (Крещатике, главной улице Киеваприм. «Ленты.ру») повесят, как Муссолини. А [глава офиса президента Андрей] Ермак будет рядом, вместо [Клары] Петаччи (последней любовницы Муссолини — прим. «Ленты.ру») », — написал депутат.

При этом Дубинский отметил, что Зеленского в любом случае ждет участь Муссолини или румынского диктатора Николае Чаушеску. Он добавил, что вопрос заключается в том, кто отдаст соответствующую команду — «народ, русские или американцы».

Ранее украинский лидер не подписал соглашение о доступе США к ресурсам Украины. Он объяснил, что документ не готов защитить Украину и интересы Киева.

Зеленский также отказался признавать задолженность своей страны перед Вашингтоном. По его словам, в случае признания долга в 500 миллиардов долларов, выплачивать его придется десяти поколениям украинцев.

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