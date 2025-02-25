Звезда юмористического шоу на ТНТ высказался о цензуре

Комик Роман Косицын заявил, что в шоу Stand Up на ТНТ нет цензуры

Кадр: группа « Предельник \ Интервью с людьми из мира юмора » во «ВКонтакте»

Известный российский стендап-комик, звезда юмористической программы Stand Up на канале ТНТ Роман Косицын высказался о цензуре на проекте. В шоу «Предельник», выпуск которого доступен во «ВКонтакте», юморист заявил, что на проекте не было запретных тем.

«Цензуры как таковой [в шоу Stand Up] нет. Нет ее, не существует», — заверил комик.

Косицын отметил, что телевизионную комедию зачастую обвиняют в отсутствии шуток про власть. Однако, по словам комика, если бы он придумал шутку на тему политики, то смог бы выступить с ней в Stand Up.

Ранее Косицын раскрыл закулисье Stand Up и назвал работу в этом шоу самой сложной в его жизни. Как пояснил юморист, на проекте ему психологически трудно показывать свои монологи редакторам программы.

Перед этим комик рассказал о заработке на частных мероприятиях. Косицын заявил, что одно его выступление на корпоративе стоит 300 тысяч рублей.