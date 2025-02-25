Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:46, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Звезда юмористического шоу на ТНТ высказался о цензуре

Комик Роман Косицын заявил, что в шоу Stand Up на ТНТ нет цензуры
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: группа «Предельник \ Интервью с людьми из мира юмора» во «ВКонтакте»

Известный российский стендап-комик, звезда юмористической программы Stand Up на канале ТНТ Роман Косицын высказался о цензуре на проекте. В шоу «Предельник», выпуск которого доступен во «ВКонтакте», юморист заявил, что на проекте не было запретных тем.

«Цензуры как таковой [в шоу Stand Up] нет. Нет ее, не существует», — заверил комик.

Косицын отметил, что телевизионную комедию зачастую обвиняют в отсутствии шуток про власть. Однако, по словам комика, если бы он придумал шутку на тему политики, то смог бы выступить с ней в Stand Up.

Ранее Косицын раскрыл закулисье Stand Up и назвал работу в этом шоу самой сложной в его жизни. Как пояснил юморист, на проекте ему психологически трудно показывать свои монологи редакторам программы.

Перед этим комик рассказал о заработке на частных мероприятиях. Косицын заявил, что одно его выступление на корпоративе стоит 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские операторы беспилотников показали «дорогу смерти» с Украины в Суджу. Она завалена выжженной техникой ВСУ

      Путин раскрыл туристам место для обязательного посещения в Москве

      Вступивший в ВСУ актер погиб в зоне СВО

      Помешательство мужчин на уколах красоты объяснили

      В США рассказали о злости спонсоров Демпартии

      Жители дома в Москве пожаловались на страшный трясущийся лифт

      Мостовой осудил Карпина за уход из «Ростова»

      Apple откупилась от запрета на продажу iPhone в одной азиатской стране

      Сброшенную с обрыва возле «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю спасли

      Ветеринар объяснил состояние пережившей падение с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше