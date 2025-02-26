78-летний модельер поделилась секретом лечения синяков

Модельер Диана Фюрстенберг призналась, что лечит синяки гелем с арникой

Французский и американский модельер Диана фон Фюрстенберг опубликовала селфи, сделанное после падения в Лос-Анджелесе, на котором заметен большой синяк на ее лице. На своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) 78-летняя дизайнер раскрыла секрет лечения синяков.

«По приезде в Лос-Анджелес я упала на тротуар и ударилась лбом! Конечно, выглядит не очень хорошо, но спасибо, ничего серьезного! Я не стесняюсь его, наношу много геля с арникой и рада, что не стало хуже», — написала она.

Фон Фюрстенберг добавила, что не стесняться происходящего с тобой — это ее секрет выживания.

Ранее стала известна история жительницы Великобритании, которая решила обратиться к врачам после того, как у нее стали постоянно появляться синяки даже после незначительных ударов. Кроме того, она жаловалась на незаживающую рану на пальце и постоянную усталость. После обследования ей поставили диагноз острый миелоидный лейкоз.