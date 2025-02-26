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10:53, 26 февраля 2025Культура

Американская актриса и Юра Борисов сожгли чучело на Масленицу

Актриса Майки Мэдисон отпраздновала Масленицу с Борисовым и Эйдельштейном
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Американская актриса Майки Мэдисон рассказала о праздновании Масленицы с российскими артистами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. Об этом она сообщила в эфире шоу Late Night with Seth Meyers.

По словам Майки, коллеги по фильму «Анора» рассказали ей о популярном в России празднике и накормили блинами. «А затем Юра сказал, что надо поехать в лес и собрать чучело, чтобы потом его сжечь», — добавила актриса.

Мэдисон уточнила, что даже не проверяла, действительно ли существует такая традиция: «Я подумала, что это звучит правдоподобно. В лесу мы собрали чучело из палок, нарядили его в одежду Юры и сожгли на костре».

Ранее Мэдисон раскрыла подробности подготовки к съемкам в «Аноре». Артистка сообщила, что часто тренировалась у шеста и побывала в тренировочном лагере для стриптизерш.

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