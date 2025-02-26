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12:02, 26 февраля 2025Наука и техника

Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине

Компания Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Avio / ASI

Итальянская компания Avio провела первые успешные статические огневые испытания двухкомпонентного ракетного двигателя. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Силовой агрегат Multi-Purpose Green Engine (MPGE), работающий на перекиси водорода и керосине, создается для решения задач орбитальной логистики. Разработка двигателя стартовала в марте 2023 года, когда компания получила от Итальянского космического агентства грант в размере 55 миллионов евро.

В ходе испытаний MPGE превзошел прогнозируемые характеристики по эффективности сгорания топлива. В Avio надеются завершить разработку двигателя в первой половине 2026 года. В перспективе новый силовой агрегат планируется использовать на верхней ступени модифицированной версии легкой ракеты Vega и многоразовом космическом корабле Space Rider.

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В январе издание сообщило, что сервисный модуль европейского космического грузового корабля Space Rider доставили для испытаний в Нидерланды.

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