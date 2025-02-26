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14:11, 26 февраля 2025Бывший СССР

Белоруссия ответила Западу на опасения по поводу прихода русских в Париж и Берлин

Глава МИД Белоруссии Рыженков призвал Запад не пугать всех русской угрозой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Странам Запада не стоит опасаться якобы прихода Вооруженных сил (ВС) России на их территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

«Хватит говорить об угрозе "русские идут". Никуда они дальше не придут: ни в Берлин, ни в Париж», — подчеркнул глава белорусского МИД.

Рыженков ответил на заявления западных политиков о якобы угрозе со стороны России и призвал страны НАТО не преувеличивать опасения. По мнению дипломата, подобные заявления являются попыткой «лить воду на мельницу» риторики военно-промышленных комитетов и связанных с ними политических кругов.

Ранее Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ предусматривает, что «в целях предотвращения и отражения актов агрессии» в отношении республики на ее территории могут создаваться объекты ВС России.

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