Беженки из Эстонии попросили гражданство России из-за своих взглядов

Беженки из Эстонии попросили гражданство России из-за политических взглядов

Гражданка Евросоюза (ЕС) и ее тяжелобольная мать попросили гражданство России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что женщины бежали в Москву, так как в Эстонии их ждет уголовное преследование за пророссийские взгляды.

Мария Симак в беседе с Shot рассказала, что в Эстонии семья перебралась к прадеду, который жил там после Великой Отечественной войны. В годы войны он дослужился до старшего лейтенанта и участвовал в боях за Москву — за это был награжден медалью.

В столице России у Симака есть квартира, доставшаяся в наследство от отца. Девушка сделала несколько попыток для получения гражданства, но каждый раз она отказывалась, заявляя, что «в Эстонии не идет война», а потому оснований для получения российского паспорта нет.

«Я русская по национальности и ментальности, являюсь победителем олимпиады по английскому языку и литературе. Я всегда считала Россию своей Родиной, поддерживала политику РФ», — подчеркнула Мария Симак.

Уточняется, что мать девушки — инвалид первой группы. В России она получает нужные ей лекарства, также она встала в лист ожидания на операцию по трансплантации почки, однако для нее нужные документы, которые невозможно получить без паспорта или ВНЖ.

Ранее стало известно, что родители украинского военнопленного Михаила Смаля, от обмена которого Киев отказался, попросили оставить их сына в России и предоставить ему гражданство. Сами родители, проживающие в Херсонской области, стали гражданами РФ.