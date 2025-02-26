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10:57, 26 февраля 2025Культура

Бузова пожаловалась на проблемы со сном

Певица Ольга Бузова рассказала, что не могла уснуть до утра из-за бессонницы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со сном. Ее слова приводит «Газета.ру».

Артистка рассказала, что столкнулась с бессонницей. Она отметила, что не могла ни заснуть, ни отвлечься на фильм. «Мысли были не о том. Просыпалась каждые полчаса. Мне кажется, я нормально уснула только в пять утра», — отметила Бузова.

При этом она решила отправиться в спортзал. «Ночь была беспокойной. А лучший способ отвлечься — это прийти на тренировку», — сказала исполнительница.

Ранее певица Ольга Бузова заявила о желании записать совместный трек с американской исполнительницей Стефани Джоанн Анджелиной Джерманоттой, выступающей под псевдонимом Леди Гага.

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