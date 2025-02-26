Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала лицо без макияжа

Модель Елена Перминова показала лицо без макияжа в кабинете косметолога

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица снялась в кабинете косметолога, лежа на медицинской кушетке во время процедуры и прикрывшись белым полотенцем. При этом звезда продемонстрировала лицо без макияжа. Вдобавок она распустила светлые волосы.

Ранее в феврале Елена Перминова снялась в облегающих шортах. Она продемонстрировала свою новую спальню, которую оборудовала после переезда от экс-избранника. Она предстала перед камерой в сером свитшоте с воротником на молнии.