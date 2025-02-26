Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 27 февраля 2025МирЭксклюзив

В ЕС возмутились отправкой опасных «вечных химикатов» на Украину

В Европарламенте возмутились отправкой опасных вечных химикатов на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Члены Европарламента (ЕП) от Швеции Йонас Шёстедт и Ханна Гедин возмутились ситуацией с отправкой на Украину опасных перфторалкильных и полифторалкильных соединений (ПФАС) — так называемых «вечных химикатов». О «позорных» действиях европейских компаний депутаты сообщили в своем письме к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Это кажется невероятным, но, несмотря на войну, европейские фирмы сейчас пользуются дефицитом на Украине, отправляя в страну экологически вредные вещества. Вредные и разрушающие окружающую среду "вечные химикаты" ПФАС — в данном случае, разновидность ПФОК — поставляются на Украину, хотя в настоящее время они запрещены в ЕС. В основном речь идет о пенах для пожаротушения, срок годности которых подходит к концу, а также о продуктах гражданского назначения», — пишут они.

Безопасное уничтожение материалов обходится во много раз дороже, чем их отправка на Украину. Следовательно, дети и взрослые на Украине подвергаются воздействию химических веществ, которые признаны слишком опасными для использования в ЕС. Это позорно и чревато нанесением ущерба Украине, которая и так сильно пострадала от ухудшения состояния окружающей среды в результате войны

Йонас Шёстедт, Ханна Гединчлены ЕП от Швеции

Так, депутаты спрашивают, каким образом Еврокомиссия намерена помочь Украине в устранении последствий присутствия подобных химикатов, а также планирует ли она предпринять действия с целью прекращения отправки ПФАС на Украину.

В 2024 году ученые Лейденского университета в Нидерландах обнаружили, что ПФАС связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты проанализировали данные более чем 2,5 тысячи женщин и мужчин в возрасте от 30 до 89 лет. Ученые сосредоточились на трех наиболее распространенных типах ПФАС — перфтороктановой кислоте (ПФОК), перфтороктансульфоновой кислоте (ПФОС) и перфторгексановой сульфоновой кислоте (ПФГСК).

Исследователи доказали связь между концентрацией ПФАС и накоплением вредных липидов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. К ним относятся холестерин и различные другие соединения, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Величина эффекта зависела от возраста, при этом вредные эффекты ПФАС обычно были сильнее у людей моложе среднего возраста по сравнению с людьми старше среднего возраста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР перехватили радиопереговоры с командиром ВСУ. Он ругался на подчиненных за оставление позиций

      Российский сапер неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

      Мужчины и женщины рассказали о самых смелых и невыполнимых сексуальных мечтах

      В ЕС возмутились отправкой опасных «вечных химикатов» на Украину

      ФБР обвинило Северную Корею в крупнейшей краже в истории криптовалют

      Дочь популярной телеведущей с обнаженной грудью появилась на подиуме

      В США заявили о риске войны с Россией из-за Украины

      Одолевший солдата ВСУ штурмовик вернулся в Якутск

      Экономист предрек рост мировых цен на продукты из-за климата

      Нудистов выгнали с популярного пляжа за «тряску своими штуками»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше