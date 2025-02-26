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06:33, 26 февраля 2025Экономика

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

По Крымскому мосту восстановили проезд автотранспорта
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в 1:53 по московскому времени. Об этом пишет Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Проезд транспорта был перекрыт с 0:12 по московскому времени.

Ранее вечером 25 февраля к западному побережью Крыма приблизились украинские безэкипажные катера. Уточнялось, что украинские надводные беспилотники оснащены беспилотниками и ракетами. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону России более 40 дронов.

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