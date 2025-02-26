Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

По Крымскому мосту восстановили проезд автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в 1:53 по московскому времени. Об этом пишет Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Проезд транспорта был перекрыт с 0:12 по московскому времени.

Ранее вечером 25 февраля к западному побережью Крыма приблизились украинские безэкипажные катера. Уточнялось, что украинские надводные беспилотники оснащены беспилотниками и ракетами. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону России более 40 дронов.