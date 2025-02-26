Европейских политиков назвали шептунами Трампа из-за его отношения к России

WSJ: Отношение Трампа к России побуждает политиков научиться шептать ему на ухо

Стремление президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине и наладить отношения с Россией побуждает европейских политиков научиться «шептать ему на ухо». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что политика «шептать на ухо» Трампу — это практика, которая принимает разные формы, но ее конечная цель состоит в том, чтобы направить американского лидера к необходимым для политиков Европы внешнеполитическим целям.

Политики, которые «гордятся тем, что используют эту стратегию», заявляют, что она начинается с понимания «инстинктов Трампа, связанных с торговлей». По данным издания, один из приемов — представить геополитические проблемы в терминах недвижимости, а другой прием — апеллировать к чувству собственного достоинства Трампа среди мировых лидеров.

«Шептать на ухо Трампу может быть рискованно. Лидеры должны найти правильный баланс между тем, чтобы льстить главе самой могущественной в мире армии, и тем, чтобы в нужный момент отстаивать свою позицию», — говорится в материале издания.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон перебил Трампа во время совместной пресс-конференции в Белом доме, уточняя, как Европа давала деньги Украине. CNN отметил, что французский и американский лидеры улыбались и были дружелюбными, пока дело не дошло до обсуждения Украины. Противоречия между Европой и США стали более очевидными.