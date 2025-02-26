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18:26, 26 февраля 2025Спорт

Фетисов рассказал о просьбе к Овечкину в случае побития рекорда Гретцки

Фетисов заявил, что попросит у Овечкина клюшку, если тот побьет рекорд Гретцки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал, что попросит клюшку у российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в случае, если он побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что попросит одну из игровых клюшек на память. «Он понимает свою миссию: русский парень должен стать самым результативным в мировом хоккее», — посчитал он.

30-й гол в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин записал на свой счет в ночь на среду, 26 февраля. Это произошло в домашнем матче против «Калгари Флеймс», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 1:3.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Россиянин сократил отставание от рекорда Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 11.

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