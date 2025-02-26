Фургон повис на проводах у дороги и озадачил полицейских

Во Франции фургон загадочным образом повис на проводах у дороги

Во Франции полицейские обнаружили фургон, который загадочным образом повис на электропроводах у дороги. Об этом пишет «Би-би-си».

Автомобиль в странном положении обнаружили недалеко от города Сен-Мало в департаменте Иль и Вилен. Машина упиралась капотом в обочину дороги, а задней частью висела на проводах. Происшествие озадачило полицейских, которые опубликовали фото автомобиля в социальной сети и написали: «Надеемся, что с водителем и пассажирами все в порядке».

Очевидцы рассказали, что видели, как из машины выбрались водитель и еще двое мужчин. Позже владелец фургона связался с полицией и сказал, что с ним и его попутчиками все в порядке. Прокуратура начала расследование инцидента.

Водитель эвакуатора, которого вызвали на место происшествия, заявил, что не видел ничего подобного за 22 года карьеры.

Ранее сообщалось, что в Таиланде ревнивец попытался утопить жену и ее подругу в автомобиле и застрял. Машина увязла в песка на пляже.

