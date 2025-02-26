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11:15, 26 февраля 2025Из жизни

Фургон повис на проводах у дороги и озадачил полицейских

Во Франции фургон загадочным образом повис на проводах у дороги
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ille-et-Vilaine gendarmerie

Во Франции полицейские обнаружили фургон, который загадочным образом повис на электропроводах у дороги. Об этом пишет «Би-би-си».

Автомобиль в странном положении обнаружили недалеко от города Сен-Мало в департаменте Иль и Вилен. Машина упиралась капотом в обочину дороги, а задней частью висела на проводах. Происшествие озадачило полицейских, которые опубликовали фото автомобиля в социальной сети и написали: «Надеемся, что с водителем и пассажирами все в порядке».

Очевидцы рассказали, что видели, как из машины выбрались водитель и еще двое мужчин. Позже владелец фургона связался с полицией и сказал, что с ним и его попутчиками все в порядке. Прокуратура начала расследование инцидента.

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