Законопроект об упрощенном допуске газовщиков в квартиры прошел первое чтение

Проект закона об обязательном допуске газовщиков в квартиры прошел первое чтение

Госдума в первом чтении приняла законопроект об упрощенном допуске газовщиков в квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Соответствующий проект был разработан под руководством главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова. Новая инициатива, по задумке авторов, обяжет собственников и арендаторов квартир по договору соцнайма обеспечивать коммунальщикам беспрепятственный доступ к газовому оборудованию.

Как поясняется, мешая проверке исправности газовых приборов даже в одной квартире, жилец создает угрозу жизни и здоровью всех собственников. Согласно документу, отказ жильца предоставить доступ в квартиру газовые службы смогут оспорить в суде. Причем сроки рассмотрения таких дел будут сокращены с 30 дней до 12 дней. Уже на основании судебного решения газовщики вместе с приставами будут вправе требовать немедленного допуска в жилье.

В данный момент при подозрении на нарушения коммунальщики нередко отключают весь стояк и лишают газа жителей десятков квартир. Как ранее пояснил Пахомов, закон направлен в том числе и против таких радикальных мер.