Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:08, 26 февраля 2025Экономика

Законопроект об упрощенном допуске газовщиков в квартиры прошел первое чтение

Проект закона об обязательном допуске газовщиков в квартиры прошел первое чтение
Виктория Клабукова

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press / Globallookpress.com

Госдума в первом чтении приняла законопроект об упрощенном допуске газовщиков в квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Соответствующий проект был разработан под руководством главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова. Новая инициатива, по задумке авторов, обяжет собственников и арендаторов квартир по договору соцнайма обеспечивать коммунальщикам беспрепятственный доступ к газовому оборудованию.

Как поясняется, мешая проверке исправности газовых приборов даже в одной квартире, жилец создает угрозу жизни и здоровью всех собственников. Согласно документу, отказ жильца предоставить доступ в квартиру газовые службы смогут оспорить в суде. Причем сроки рассмотрения таких дел будут сокращены с 30 дней до 12 дней. Уже на основании судебного решения газовщики вместе с приставами будут вправе требовать немедленного допуска в жилье.

В данный момент при подозрении на нарушения коммунальщики нередко отключают весь стояк и лишают газа жителей десятков квартир. Как ранее пояснил Пахомов, закон направлен в том числе и против таких радикальных мер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие успеха сделки с США по металлам

      Россиян призвали не бояться пшеничной муки

      Российская певица раскрыла идеальную для жизни в Москве сумму

      США потратили миллионы долларов на украинские соленья

      Зеленский рассказал о нежелании Украины становиться должником США

      Украинский куратор указал задержанному ФСБ цели для терактов в Ставрополе

      Зеленский заявил о нежелании возвращать США 10 центов

      Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала лицо без макияжа

      Назвавшая Киркорова предателем Лолита ответила на его признание в любви

      После нападения двух хаски на мальчика в Сочи возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше