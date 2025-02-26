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13:19, 26 февраля 2025Экономика

Добыча газа в России упала

«Ведомости»: Добыча газа в январе упала на 3,1 процента впервые с лета 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: РИА Новости

По итогам января добыча газа в России сократилась на 3,1 процента в годовом выражении, до 64,8 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго, сообщают «Ведомости».

По сравнению с декабрем добыча упала на 2,6 процента. Такая динамика, по данным издания, наблюдается как у «Газпрома» (минус 3 процента), так и у остальных производителей — «Новатэка», «Газпром нефти» и «Лукойла», хотя объем падения различен.

С июля 2023 года добыча газа в России неизменно росла, что было связано с восстановительным ростом после обвала поставок в Европу. При этом в 2022 году производство снизилось на 12 процентов, в 2023-м — еще на 5,5 процента, а по итогам 2024 года — увеличилось на 8 процентов за счет роста экспорта в Китай и спроса на внутреннем рынке.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что в начале 2025 года сильнее всего на добычу повлияли остановка транзитных поставок через Украину и снижение потребления газа внутри страны из-за теплой зимы. Также не наблюдалось холодов в Средней Азии, поэтому компенсировать падение спроса в Европе это направление не смогло.

В середине января стало известно, что «Газпром» готовит массовые сокращения в центральном аппарате, его численность должна упасть в полтора раза. При этом в 2023 году компания возглавила список самых убыточных предприятий России.

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