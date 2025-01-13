«Газпром» подтвердил информацию о массовых сокращениях в центральном аппарате

Центральный аппарат «Газпрома» сократится более чем в полтора раза — с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек. Такое предложение главе корпорации Алексею Миллеру направила зампредседателя правления Елена Илюхина.

По информации издания 47news, Ильюхина заявила, что вызовы, стоящие перед группой «Газпром», требуют сокращения сроков подготовки решений, исключения дублирующих функций и чрезмерных бюрократических процессов, необходимости повышения нацеленности на результат сотрудников, задействованных в реализации ключевых корпорации процессах, а также оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов.

За 20 лет численность администрации «Газпрома» выросла в несколько раз

В документе также говорится, что за последние 20 лет количество сотрудников администрации «Газпрома» и филиала в Санкт-Петербурге выросло в несколько раз и достигло 4100. При этом фонд оплаты труда работников компании превышает 50 миллиардов рублей в год.

Высвобождаемые средства Илюхина предлагает направить на мероприятия по повышению мотивации оставшихся сотрудников и развитию персонала. Также она считает необходимым ускорить процессы автоматизации и цифровизации.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кроме того, в письме предложено установить показатели общего и индивидуального КПД для всех сотрудников и дать больше возможностей руководителям по премированию в зависимости от результата работы. Источники 47news утверждают, что масштабные перемены свидетельствуют об изменении всей структуры управления корпорацией.

Зампредседателя правления «Газпрома», начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов подтвердил подлинность письма. «Документ актуальный. Комментировать не планируем», — отметил он в разговоре с Forbes.

В 2023 году «Газпром» стал самой убыточной компанией России

В октябре 2024 года стало известно, что по итогам 2023-го рейтинг самых убыточных российских компаний возглавил «Газпром», минус которого по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 583,1 миллиарда рублей.

Корпорация вышла в лидеры после сверхуспешного 2022 года, в котором ей удалось заработать 1,3 триллиона рублей. Однако, как отмечает издание, в основном первый за 25 лет убыток «Газпрому» обеспечили обесценивание нефинансовых активов и курсовая разница, а вот чистый денежный поток от операционной деятельности в тот же период вырос.

В то же время на фоне рекордного убытка компания добилась для себя смягчения налоговой нагрузки. Правительство согласилось отменить надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых уже с 2025 года, в результате чего поступления от газовой отрасли в этой части упадут почти в полтора раза, до триллиона рублей.