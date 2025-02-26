Глава Евросовета заявил о необходимости участия ЕС в переговорах по Украине

Председатель Евросовета Кошта: ЕС должен участвовать в переговорах по Украине

Европейский союз (ЕС) должен принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, передает ТАСС.

По его словам, президент США ДональдТрампа привнес новую энергию в переговорный процесс. «Я надеюсь, что двусторонние переговоры между США и Россией могут открыть двери для справедливого, всеохватывающего и продолжительного мира», — указал глава Евросовета.

При этом Кошта отметил, что для успеха переговоров в них должны принимать участие Украина совместно с европейскими партнерами, так как ЕС будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Киева. «И для этого необходимо, чтобы европейские партнеры принимали участие во всех переговорах», — подчеркнул он.

Председатель Евросовета рассказал, что созвал европейских лидеров на встречу 6 марта, чтобы обговорить, как увеличить помощь Украине и подготовиться к возможному будущему участию в гарантиях безопасности. По словам Кошты, ЕС рассчитывает, что при администрации Трампа ЕС сохранит союзнические отношения с Соединенными Штатами.

Ранее FT сообщила, что Европейский союз (ЕС), застигнутый врасплох информацией о подготовке США и Россией переговоров по Украине, спешно пытается отреагировать на это. Позже стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров ЕС для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса.