Глава МИД Ирана ответил на вопрос о переданном Лавровым послании США

Глава МИД Ирана Аракчи: Лавров не передавал посланий от США в ходе визита

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не передавал посланий от представителей США в ходе своего официального визита в Тегеран. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его слова передает агентство Fars.

«Лавров предоставил иранской стороне детальный отчет о своих переговорах с американской делегацией, но не передавал, и не планировалось, что передаст какое-либо послание от США», — заявил дипломат.

25 февраля Лавров прибыл с официальным визитом в Тегеран. Министр встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал ему привет от российского лидера Владимира Путина. Кроме того, дипломат заявил, что подписанный Москвой и Тегераном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже начал выполняться.