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16:16, 26 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили отказ от заморозки линии фронта в зоне СВО

Депутат Журова: Замораживать линию фронта без мира было бы странно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пока мирное соглашение не будет подписано, заморозки линии фронта на Украине не будет, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Почему мы должны на данный момент замораживать [линию фронта на Украине]? Пока мирное соглашение не будет подписано, никто не собирается ничего останавливать. Это было бы неправильно. Это было бы странно», — объяснила Журова.

Нужно, чтобы были подписаны документы, чтобы они имели юридическую силу, чтобы все стороны это признали, и в первую очередь Украина

Светлана Журовазаместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва исключает заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Вместе с тем он призвал Европу не врать о блокировке Россией переговоров по Украине. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин многократно отвечал на соответствующие лживые утверждения.

Министр иностранных дел России также высказался о возможном размещении европейских миротворцев на Украине. По его словам, по данному вопросу Россия не рассматривает никаких вариантов.

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