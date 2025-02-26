В России объяснили отказ от заморозки линии фронта в зоне СВО

Пока мирное соглашение не будет подписано, заморозки линии фронта на Украине не будет, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».
«Почему мы должны на данный момент замораживать [линию фронта на Украине]? Пока мирное соглашение не будет подписано, никто не собирается ничего останавливать. Это было бы неправильно. Это было бы странно», — объяснила Журова.
Нужно, чтобы были подписаны документы, чтобы они имели юридическую силу, чтобы все стороны это признали, и в первую очередь Украина
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва исключает заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Вместе с тем он призвал Европу не врать о блокировке Россией переговоров по Украине. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин многократно отвечал на соответствующие лживые утверждения.
Министр иностранных дел России также высказался о возможном размещении европейских миротворцев на Украине. По его словам, по данному вопросу Россия не рассматривает никаких вариантов.