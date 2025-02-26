Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест по делу о военных фейках

Суд Москвы отправил кинокритика Барабаш под домашний арест на 2 месяца

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил кинокритика и журналиста Екатерину Барабаш, обвиняемую в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения продлится два месяца.

О задержании Барабаш в Москве стало известно ранее, 25 февраля. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стали ее посты в социальных сетях, в которых, по версии следствия, содержится заведомо ложная информация о действиях Российской армии на территории другого государства.

В ходе допроса женщина признала свою вину в полном объеме.