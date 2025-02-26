Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

Лавров: Конституция предусматривает работу компаний из США на всей территории РФ

Российская Конституция предусматривает работу компаний из США на всей территории России. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Когда президент [Владимир Путин] или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее конституцией», — подчеркнул министр.

24 февраля Путин заявил о готовности обсудить с США совместную работу по освоению российских залежей редкоземельных металлов.