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14:18, 26 февраля 2025Мир

Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

Лавров: Конституция предусматривает работу компаний из США на всей территории РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российская Конституция предусматривает работу компаний из США на всей территории России. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Когда президент [Владимир Путин] или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее конституцией», — подчеркнул министр.

24 февраля Путин заявил о готовности обсудить с США совместную работу по освоению российских залежей редкоземельных металлов.

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