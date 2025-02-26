Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

Российская Конституция предусматривает работу компаний из США на всей территории России. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.
«Когда президент [Владимир Путин] или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее конституцией», — подчеркнул министр.
24 февраля Путин заявил о готовности обсудить с США совместную работу по освоению российских залежей редкоземельных металлов.