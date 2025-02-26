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14:12, 26 февраля 2025Путешествия

Летевшие из Таиланда россиянки напились в самолете и имитировали оргию с незнакомцем

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ahmed Syed / Unsplash

Летевшие из Таиланда на родину россиянки напились в самолете и имитировали оргию с незнакомцем на глазах у попутчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего из Паттайи в Екатеринбург. Перед вылетом три россиянки приобрели алкоголь в Duty Free. В самолете они пересели на свободный ряд и стали распивать купленные напитки. На замечания бортпроводников девушки не реагировали и вели себя шумно.

Вскоре к компании присоединился мужчина. Командир воздушного судна выдал дебоширам письменное предупреждение, однако они смяли бумагу и бросили в членов экипажа. Затем нарушители порядка и вовсе стали целоваться и изображать сексуальный акт. За два часа до посадки россиянки уснули, а по прибытии в аэропорт Кольцово были задержаны полицией.

Ранее мужчина устроил дебош в самолете, пригрозил людям расправой и избежал наказания. Во время полета он начал бессвязно кричать, угрожать взорвать самолет и ранить попутчиков ножом.

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