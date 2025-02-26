Россиянам назвали защищающую от диабета и гипертонии группу продуктов

Врач Гандельман: Жирные молочные продукты снижают риск диабета и гипертонии

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам продукты, регулярное употребление которых защитит от сахарного диабета и гипертонии. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что в 2021 году были опубликованы результаты исследования влияния жирных молочных продуктов на развитие различных заболеваний. По его словам, ученые установили, что эта группа продуктов снижает риск ожирения, сахарного диабета и гипертонии.

Ранее Гандельман предупредил, что гипертония может вызывать слабоумие. Чтобы избежать его, специалист посоветовал контролировать уровень давления.

В июле 2024 года Гандельман сообщил, что хумус препятствует развитию сахарного диабета. Кардиолог объяснил, что такой эффект достигается за счет содержащегося в этом продукте марганца.