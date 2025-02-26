Москвичам пообещали начало марта со снежком

Синоптик Позднякова: 2 марта в Москве ожидается снег

В воскресенье, 2 марта, в столице ожидаются небольшие осадки в виде снега. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В субботу, 1 марта, ожидается погода без существенных осадков, ночью температура составит минус 6 градусов, днем в субботу должно стать потеплее — до плюс 2 градусов. В воскресенье ночью выпадет небольшой снег, а днем ожидаются небольшие осадки. Минимальная температура составит минус 3 градуса, днем потеплеет до плюс 2 градусов.

В начале следующей недели температура воздуха в городе продолжит повышаться. Вероятность небольших осадков в начале следующей недели сохранится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил сильные скачки температур в Москве ночью и днем. Они связаны с чистым воздухом, который не рассеивает солнечные лучи, и с отсутствием снега — он мог бы предотвращать выхолаживание подстилающей поверхности.