Над Крымом уничтожили несколько украинских БПЛА

Над Крымом уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Отмечается, что украинские войска с 19:15 до 19:50 по московскому времени предпринимали попытки атаковать российский регион. Уничтожить беспилотники удалось дежурным системам противовоздушной обороны (ПВО).
Каких-либо других подробностей произошедшего в оборонном ведомстве не сообщили.
Крым и Севастополь регулярно подвергаются попыткам нападения со стороны Украины. В частности, вечером 25 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что более 40 БПЛА двигались на низких высотах в направлении Краснодарского края или Крымского моста над Черным и Азовским морями.