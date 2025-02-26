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20:17, 26 февраля 2025Россия

Над Крымом уничтожили несколько украинских БПЛА

Минобороны отчиталось об уничтожении над Крымом семи украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Крымом уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска с 19:15 до 19:50 по московскому времени предпринимали попытки атаковать российский регион. Уничтожить беспилотники удалось дежурным системам противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей произошедшего в оборонном ведомстве не сообщили.

Крым и Севастополь регулярно подвергаются попыткам нападения со стороны Украины. В частности, вечером 25 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что более 40 БПЛА двигались на низких высотах в направлении Краснодарского края или Крымского моста над Черным и Азовским морями.

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