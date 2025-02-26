Над Крымом уничтожили несколько украинских БПЛА

Минобороны отчиталось об уничтожении над Крымом семи украинских БПЛА

Над Крымом уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска с 19:15 до 19:50 по московскому времени предпринимали попытки атаковать российский регион. Уничтожить беспилотники удалось дежурным системам противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей произошедшего в оборонном ведомстве не сообщили.

Крым и Севастополь регулярно подвергаются попыткам нападения со стороны Украины. В частности, вечером 25 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что более 40 БПЛА двигались на низких высотах в направлении Краснодарского края или Крымского моста над Черным и Азовским морями.