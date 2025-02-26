Назван средний доход москвичей от сдачи квартир в аренду

Москвичи получают 140 тысяч рублей на сдаче жилья посуточно

Москвичи в среднем зарабатывают 140 тысяч рублей на сдаче жилья посуточно, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на данные «Яндекс Путешествий».

Средняя стоимость ночи в апартаментах составляет около 5,8 тысячи рублей. Стоимость меняется в зависимости от разных факторов: например, характеристик квартиры и ее расположения, а также сезонности.

Дороже всего снять жилье в центре Москвы, где средняя цена за ночь составляет 6,31 тысячи рублей. Владелец такой недвижимости в месяц заработает чуть больше 151 тысячи рублей. Далее идет Северный административный округ (САО), где можно получить 4,57 тысячи рублей за ночь. На этом владелец жилья зарабатывает почти в 110 тысяч рублей. На третьем месте в рейтинге Юго-Западный административный округ (ЮЗАО), где жилье обойдется в 4,56 тысячи рублей, а за месяц владелец получит 109,5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что по итогам января число сделок на рынке аренды элитного жилья в Москве сократилось на 46 процентов относительно предыдущего месяца. По словам экспертов, охлаждение спроса на дорогое съемное жилье в январе — обычная практика для этого времени года.