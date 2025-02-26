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19:36, 26 февраля 2025Спорт

НХЛ вновь изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

НХЛ спрогнозировала, что хоккеист Овечкин побьет рекорд Гретцки 2 апреля 2025-го
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.

В среднем российский нападающий в текущем сезоне забивает 0,71 гола за матч. НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки 2 апреля 2025-го. В этот день состоится гостевой матч «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

30-й гол в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин записал на свой счет в ночь на среду, 26 февраля. Это произошло в домашнем матче против «Калгари Флеймс», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 1:3.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Россиянин сократил отставание от рекорда Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 11.

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