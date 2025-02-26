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15:38, 26 февраля 2025Экономика

Новые выбросы мазута обнаружили в российском регионе

Повторные выбросы мазута после крушения танкеров обнаружили на Кубани
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Новые мелкие выбросы мазута после крушения танкеров в Черном море обнаружили на десяти участках пляжей Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«26 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на десяти участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили новые выбросы фрагментов нефтепродуктов», — рассказали в ведомстве.

Специалисты уточнили, что сначала собирают новые фрагменты нефтепродуктов, а затем продолжают деликатную очистку основной территории пляжей.

После крушения танкеров в Черном море и сопутствующих выбросов мазута побережье Краснодарского края разделили на 41 участок. Там ведут уборку загрязненного нефтепродуктами песка. Основные работы уже завершены, но в регионе фиксируют повторные выбросы мазута на некоторых участках.

Ранее Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбе в Крыму и Краснодарском крае. Пробы собрали с 35 точек, в том числе в зоне работы ликвидаторов и санитарно-защитного кордона между жилой застройкой и предприятиями по накоплению загрязненного мазутом песка. Эксперты провели около семи тысяч исследований, в результате которых не было обнаружено отклонений от нормы.

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